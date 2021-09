BERNIER DE LA DURANTAYE, Juliette



Au Centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 25 août 2021, à l'âge de 90 ans et 11 mois, est décédée entourée de l'amour des siens, madame Juliette Bernier, épouse de feu monsieur André de la Durantaye, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Elle était la fille de feu dame Marie Gagné et de feu monsieur Bernard Bernier; la mère de: Hélène, feu Rémi, Bernard (Nancy Gaudreau), Benoît (Isabelle Morin) et feu François. Elle laisse également dans le deuil, ses petits-enfants: Éliane Fontaine (Maxime Paquet-Delisle), Charles Fontaine et leur père Réal Fontaine (Michelle Bernier), Olivier et Maxime De la Durantaye (Mélanie Lachapelle) ainsi qu'Antoine de la Durantaye (Marc Lauzon) et sa mère Brigitte Bernier; son arrière-petit-fils Clarence Fontaine-Delisle qu'elle a eu le temps et le bonheur de prendre dans ses bras; son beau-frère Gilles de la Durantaye (feu Marielle Martel, feu Thérèse Lemire), sa belle-sœur Laura Gobeil Martin (feu Albert de la Durantaye " en 1ères noces feu Pierrette Tétreault "). Elle est aussi allée rejoindre ses frères et ses sœurs ainsi que la plupart de ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Paul-Henri (Marie-Louise Frigault), Antonio, Marguerite (Jean-Paul Gonthier), Émile (Rose Guimont), Jeannette et Antoinette (Percy Wagner); de la famille de la Durantaye: Paul (Thérèse Lapointe), Berthe (Lucien Carlos), Aline et Marielle sans oublier ses beaux-parents Alvine Bernier et Édouard de la Durantaye et plusieurs des personnes qu'elle a accueillies au fil des ans avec générosité de cœur. Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés aux médecins, aux intervenantes et aux membres du personnel du Centre d'hébergement de Montmagny, ainsi qu'à celui du Centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace pour toutes leurs attentions, leur soutien, leur aide, leur dévouement et la qualité de leurs soins. Un sincère merci à toutes les personnes qui lui ont apporté présence, écoute, soins, soutien et amour, que ce soit à domicile ces dernières années où elle était en perte d'autonomie, lors de son séjour à l'hôpital ou aux centres d'hébergement. Vous avez été précieuses pour notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec, 245 rue Soumande, bureau 218 Québec (Québec), G1M 3H6 https://parkinsonquebec.ca/faire-un-don/don-in-memoriam/, à la Fondation Rayons d'Espoir pour les Centres d'hébergement de la MRC de Montmagny, 10, rue Alphonse, Saint-Fabien-de-Panet (Québec), G0R 2J0 ou encore à la Fabrique de Cap-Saint-Ignace, 1 Place de l'Église, Cap-Saint-Ignace (Québec), G0R 1H0. Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funérairele dimanche 5 septembre de 14h à 17h et lundi jour des funérailles à compter de 9h. Veuillez noter qu'il n'y aura pas d'ouverture en soirée.L'inhumation aura lieu par la suite au cimetière paroissial.