15 février 1839 fête ses 20 ans

Il y a 20 ans prenait l’affiche le drame historique 15 février 1839, un des films les plus controversés de l’histoire du cinéma québécois. Pour souligner cet anniversaire, une version restaurée du long métrage de Pierre Falardeau sera projetée gratuitement le 9 septembre au Cinéma Impérial, en présence de plusieurs membres de l’équipe du film.

Œuvre incontournable de la filmographie du regretté cinéaste Pierre Falardeau, 15 février 1839 retrace les dernières heures de François-

Marie-Thomas Chevalier de Lorimier et Charles Hindelang, deux patriotes condamnés à la pendaison par les autorités britanniques à la suite de la Rébellion des Patriotes de 1837-38. Ce huis clos prenant, tourné avec un budget assez modeste pour un film d’époque (environ 2,8 M$), a récemment été restauré et numérisé par l’organisme Éléphant : mémoire du cinéma québécois.

« Pour beaucoup de gens, 15 février 1839 est le chef-d’œuvre de Pierre Falardeau », analyse le directeur d’Éléphant, Dominique Dugas.

« C’est sûr que le premier Elvis Gratton va toujours être considéré comme un film important de sa filmographie. Mais ce que je trouve fascinant avec 15 février 1839, c’est que, dans toute l’histoire du cinéma québécois, c’est probablement le film qui a été le plus plébiscité et le plus soutenu avant même d’avoir été tourné. »

Mobilisation

Il faut rappeler qu’à l’époque, Téléfilm Canada avait refusé de financer ce film politique à plusieurs reprises, soulevant l’ire de Falardeau. Un comité de citoyens avait alors été créé pour soutenir le projet. Des spectacles-bénéfices ont été organisés et une lettre ouverte signée par une centaine de personnalités a même été publiée dans les journaux, afin de demander à Téléfilm de financer le film.

« À ma connaissance, c’est la seule fois qu’on a vu une telle levée de barricades pour un film dans l’histoire du cinéma québécois, souligne

Dominique Dugas qui n’hésite pas à décrire 15 février 1839 comme le « testament politique » de Falardeau.

L’heure sera aux retrouvailles pour cette projection spéciale visant également à souligner le 50e anniversaire de l’ACPAV, la boîte de production qui a produit 15 février 1839. Plusieurs acteurs et membres de l’équipe du film ont déjà confirmé leur présence, dont la productrice Bernadette Payeur. Cette dernière a d’ailleurs déjà eu la chance de visionner la version restaurée du film.

« Ça faisait longtemps que je ne l’avais pas vu et j’ai été étonnée par l’incarnation des personnages et la beauté visuelle du film », a-t-elle confié.

« C’est assez incroyable de voir le travail que peut faire une restauration pour rehausser la qualité d’un film. Tout est sublimé. C’était comme si je le revoyais pour la première fois et que je l’appréciais encore plus qu’avant. »

La projection du 9 septembre, à 18 h 30, au Cinéma Impérial est gratuite et ouverte au public. La version restaurée de 15 février 1839 sera offerte sur les plateformes de Vidéotron et d’Apple dès le 10 septembre.