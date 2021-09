LACHANCE, Fernande



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 décembre 2020, à l'âge de 92 ans et 4 mois, est décédée madame Fernande Lachance, fille de feu Marie-Anna Goupil et de feu Armand Lachance. Elle demeurait à Saint-Nazaire, Bellechasse. Dernière survivante d'une fratrie de 10 personnes, elle est allée rejoindre ses sœurs et frères: Marie-Alda (Georges Dion), Léonidas, Émile, Alberta (Allyre Goupil), Rosa (Gérard Forgues), Léopold (Cécile Turgeon), Miville, Rollande (Darie Marceau et Arthur Duncan) et Émilia Pelchat.La famille accueillera parents et ami(e)s au, de 9h à 10h45.Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Nazaire. Elle laisse dans le deuil ses nièces et neveux: Miville Dion, Jacqueline Goupil, Jeannine Goupil, Pierrette Goupil, Claude Lachance, René Lachance, Lyse Lachance, Réjean Lachance, Diane Lachance, Hélène Lachance, Nicole Lachance, Claire Lachance, Karole Lachance, Sylvain Lachance, Luc Lachance, Martin Lachance, Steeve Lachance, Denise Marceau, Louise Marceau, Clément Marceau, Fabienne Marceau, Lina Duncan et Éric Duncan; ainsi que plusieurs ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel de l'Accueil Notre-Dame de Buckland et, tout spécialement, Mmes Jocelyne Boivin et Karine Bélanger pour leur dévouement. Merci aussi au personnel de l'Unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour la qualité des soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la paroisse Sacré-Coeur-de- Jésus-en-Bellechasse (Communauté de Saint-Nazaire) 63, rue Principale, Saint-Nazaire, Bellechasse (Québec) G0R 3T0. Madame Lachance a été confiée pour crémation à la