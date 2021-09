VACHON, Thomas



Confiant dans le Seigneur, notre cher papa nous a quittés après avoir fait face à l'adversité au cours des dernières années. Son courage et sa tendresse demeureront présents en ses enfants, petits et arrières. Ils se souviendront... Repose en paix!À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le samedi le 14 août 2021, à l'âge de 89 ans et 9 mois, est décédé M. Thomas Vachon, époux de dame Gisèle Turcotte, fils de feu Archelas Vachon et feu Marthe Allaire. Autrefois de Frampton, il demeurait au Château Sainte-Marie. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Danielle (Daniel Marceau), Lucie (Guillaume Gauvin) et Hélène (Arnaud Roy); ses petits-enfants: François, Chantale (Pascal Baillargeon), Gabriel (Marjolaine Roux), Olivier (Annie Loiseau), Marie-Ève (Guillaume Poirier-Paquet) et Maude (Silvio Giardino); ses arrière-petits-enfants: Camille, Agathe, Nathan, Sarah, Laurent, Tristan, Albert, Charlie, Théo et Félix. Il était le frère de feu Lorraine (feu Rosaire Perreault), Jacques (Charlotte Labbé), Ève-Reine (feu Jacques Bernard), feu Céline (feu Paul Bissonnette), Ida (feu Bernard Kelly), Anne, Édith (Roger Tousignant), Odile et Martin (feu Elaine Young). Il était le beau-frère de feu Jean-Thomas, feu Angéline (feu Paul-Aimé Fecteau), feu Laurette, feu Sr Pauline (N.D.P.S.), feu Gérard (Gaétane Drouin), feu Rose et feu Monique (feu Henri Vaillancourt). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que de nombreux amis.La famille recevra les condoléances à lavendredi, le 3 septembre de 19 h à 21 h 30, samedi, jour des funérailles, à compter de 12 h. La direction des funérailles a été confiée à laLa famille tient à remercier tout le personnel du Château Sainte-Marie pour la qualité des soins et le dévouement dont ils ont fait preuve ainsi que le Dr Patrice Laflamme et le Dr Christian Lessard pour leur sollicitude. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille-de-Beauce (Frampton) (740, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Québec G0S 2V0) : https://psfdb.ca/ ou à la Fondation En Cœur (3107, avenue des Hôtels, Québec, QC G1W 4W5) https://en-coeur.org/dons/votre-don-en-action/