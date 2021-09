ST-PIERRE, Émilien



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 16 septembre 2020, à l'âge de 85 ans et 3 mois, est décédé monsieur Émilien St-Pierre, fils de feu dame Laurette Deschênes et de feu monsieur Antonio St-Pierre. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa conjointe et mère de ses enfants Armande Valcourt, ses enfants : Brigitte (Joël Foucault) et Marie-Chantal; ses petits-enfants : Alexandre (Mélissa), Antoine (Noémie) et Catherine; ses arrière-petits-enfants : Mylann, Océane et Noah; sa belle-fille Kathleen Lepage (Steve Harvey); ses frères: Gilbert et Bertrand; ses sœurs: Olivette et Denise (Mario Dumais); ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sa famille tient à remercier tous ceux et celles qui lui ont prodigués soins et réconfort au cours de ses derniers moments passés au Centre d'Hébergement St-Jean-Eudes où il a été entouré de douceur, de confort et d'amour.Suivra l'inhumation des cendres au cimetière St-Charles avec la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Association pulmonaire Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau #104, Montréal, Québec, Téléphone : 1-888-768-6669, Courriel : info@pq.poumon.ca, Site web : www.pq.poumon.ca.