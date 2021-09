RIOUX, Marcel



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 17 avril 2021, est décédé le jour de ses 83 ans, monsieur Marcel Rioux époux de dame Jeannine Godbout. Il est le fils de feu David Rioux et de feu Emma Turcotte. Il demeurait à Québec.La famille sera présente sur place à 9h30 pour les condoléances. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses frères et sœurs : feu Ludger (Fernande Dusseault), feu Armand, feu Ernest, feu Lucienne, Fernand (Huguette Pichette), Lucien (Simonne Bédard), Janette (feu Edmé Laforest, feu Marius Ouellet), Benoit (Yolande Bouchard) feu Gracia St-Pierre (Gilles Morneau); ses beaux-parents : feu Henri Paul Godbout (feu Lucienne Seigneur); son beau-frère feu Gaétan Godbout (Jocelyne Roberge) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 2e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués.