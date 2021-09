MARTIN, Pierre



À l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 12 août 2021, à l'âge de 70 ans, entouré de l'amour des siens est décédé M. Pierre Martin, conjoint de Mme Ginette Boudreau. Fils de feu Adrien Martin et de feu Annette McNabs, il demeurait à Québec. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Maxime et Nicolas (Élodie Bolduc); son beau-fils: Jonathan B. Bourgeois (Camille Paquet St-Hilaire) et leur fils Xavier; ses sœurs: Lorraine (feu Jean-Guy Cadieux), Lise (feu Guy Hébert), feu Andrée (feu Jean-Claude Faucher) et feu Gisèle (feu Alphonso Bardari) ainsi que son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Boudreau: Réal, Lucie, Simone et Colette. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, de nombreux ami(e)s et collègues de travail. La famille recevra les condoléancesde 10h à 11hLes arrangements funéraires ont été laissés aux soins duVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer (1040 Av. Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3). Pour rendre hommage à M. Martin, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com