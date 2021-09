MARTEL, Carole



Dans le confort de son domicile, entourée de ses proches, le 29 mars 2020, à l'âge de 68 ans, est décédée dame Carole Martel, épouse de monsieur Serge Genest, fille de feu Gédéon Martel et de feu Jeannette Boivin. Elle demeurait à Québec, arrondissement Sainte-Foy.La famille vous accueillera une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Serge; ses enfants : Nicolas (Mélanie Landry Lavoie) et Jérôme-Alexandre (Mélanie Letarte); ses petits-enfants : Magaly, Lukas, Maxim et Félix ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, de nombreux neveux et nièces et plusieurs ami(e)s. La famille tient à remercier toute l'équipe de docteur(e)s et infirmier(ère)s du CRCEO ainsi que toutes les préposé(e)s et infirmier(ère)s du 8e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués lors du long combat que madame Martel a livré contre la maladie.