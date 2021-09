LANDRY, Jean-Yves



À Québec, le 24 août 2021, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Jean-Yves Landry, conjoint de dame Suzanne de Blois. Il était le fils de feu dame Antoinette Ghilbault et feu monsieur Joseph Landry. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Suzanne; ses enfants: Christine et François Landry; son petit-fils Antoine Landry; la fille de sa conjointe Marie Varennes; le petit-fils de sa conjointe Sébastien Varennes; sa belle-sœur Michèle de Blois (Anthony Funaro) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant de la Résidence Côté Jardins pour leur humanisme et leurs excellents soins.