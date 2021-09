THERRIEN, Guylaine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 août 2021, à l'âge de 52 ans, est décédée madame Guylaine Therrien, fille de monsieur Guy Therrien et de madame Denise Bégin. Elle demeurait à Lévis. Outre ses parents, elle laisse dans le deuil sa fille Alexandra Boilard; son frère Simon; son compagnon André Hammond; sans oublier ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s.La famille tient à remercier sa grande amie de toujours Hélène Rouleau ainsi que Francine Bélanger avec qui elle a partagé les périodes difficiles de cette douloureuse bataille contre la maladie. Merci également à son compagnon André qui l'a soutenue et réconfortée jusqu'à la fin. Nos plus sincères remerciements au personnel soignant pour leur humanisme et les bons soins prodigués.à compter de 9h.