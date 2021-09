CARRIER, Donald



Au CHSLD Lac-Etchemin, le lundi 9 août 2021, est décédé à l'âge de 80 ans, monsieur Donald Carrier, fils de feu monsieur Lorenzo Carrier et de feu madame Armoza Nadeau. Il demeurait à Lac-Etchemin et autrefois à Sainte-Rose-de-Watford. La famille recevra les condoléances à la :le samedi 4 septembre de 11h à 13h45.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraire :Il était le frère de : Marie-Marthe (Yvon Gagnon) et Aline (Guy Fortin). Il laisse dans le deuil ses neveux et sa nièce : Richard Fortin (Martine Beaumont), Jacques Fortin (Lucie Rodrigue) et Nathalie Fortin (Alain Frenette) ainsi que Dominique, Catherine, Marc-André et Jean-François. Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines et amis (es). Merci au personnel du Belvédère du Lac pour leurs attentions lors de son passage de 2016 à 2018. Un remerciement spécial au personnel du 2e étage du CHSLD Lac-Etchemin pour leurs bons soins, plus particulièrement à Mme Valérie Alexandre et Mme Julie Champagne. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0.