LABERGE MORIN, Andrée



C'est avec très grande tristesse que nous annonçons le décès de madame Andrée Laberge, survenu à Québec le 29 août 2021, à l'âge de 78 ans. Elle était l'épouse de Marc Morin, la fille de feu Marie-Jeanne Boies et de feu Raymond Laberge. Native de L'Ange-Gardien, elle résidait avec son époux à Charlesbourg. La famille recevra les condoléances le jeudi 9 septembre 2021, dès 13h00, auL'inhumation de ses cendres se fera à Saint-Roch-des-Aulnaies à une date ultérieure. Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils David Morin; son petit-fils Lukas Morin; ses frères et sœurs : Gilles (Francine Gariépy), Gisèle (Jocelyn Ferland), Louis (Béatrice Savard), Marcelle (feu Marcel Freides), Michel (Pascale Léveillée) et Monique (Paul Kehoe); ses beaux-frères et belles-sœurs : Armand Morin, feu Claude Morin (feu Berthe Gagnon), Ghislaine Morin, feu Ginette Morin (Roger Caron), Jacques Morin (Louiselle Cloutier), feu Jean-Guy Morin (Gisèle Gagnon), Lise Morin, Normand Morin (Johanne Paquin) et feu Réjeanne Morin ; ses cousins et cousines, neveux et nièces ainsi que plusieurs ami(e)s. La famille aimerait adresser des remerciements sincères aux membres du personnel du Centre d'hébergement Charlesbourg ainsi que de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS), 1 avenue du Sacré-Cœur, bureau 108 Est, Québec (QC) G1N 2W1, téléphone : 418 691-0766. https://www.jedonneenligne.org/fondationfais/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.