RICHARD, Philippe



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès subit de Philippe Richard survenu à Québec, le 15 août. Il était le fils de monsieur Réal Richard et de dame Danielle Morissette. Il demeurait à Québec.le lundi 6 septembre 2021, de 17h30 à 19h30.Outre ses parents, il laisse dans le deuil sa sœur Marie-Andrée (Michaël Collinet); ses neveux bien aimés Victor et Léonard ainsi que de nombreux oncles, tantes : Jean-Yves Morissette (Brenda), Jocelyn Morissette (Antoinette), Lyne Bédard (Yvon), Raynald Bédard (Chantale), Johanne Bédard (Réjean), Yvan Bédard (France), Laurianne Richard, Richard Richard (Bryan) et Suzette Richard (Gilles) ainsi que ses cousins, cousines et plusieurs amis, sans oublier ses collègues de travail des soins intensifs et des grands brûlés de l'hôpital de l'Enfant-Jésus.