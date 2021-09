FORTIN, Jean-Pierre



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 août 2021, est décédé à l'âge de 67 ans, monsieur Jean-Pierre Fortin. Il était le fils de feu monsieur Raymond Fortin et de feu dame Thérèse Fournier. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures.Suivra, par la suite, l'inhumation des cendres au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil son frère et ses sœurs : Micheline (Hervé Pelletier), Étienne (Jacinthe Pelletier) et Francine (Bernard Beaudoin); ses neveux : Sébastien Pelletier, Alexandre Fortin et Samuel Fortin; ses oncles et ses tantes; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Il est allé rejoindre son fils : Éric Proulx-Fortin qui l'a précédé. La famille tient à remercier en particulier André et Hélène Ebacher ainsi que les amis du 107, rue Jean-Juneau à St-Augustin-de-Desmaures, pour leur aide et leur soutien apporté à Jean-Pierre. Également, la famille souhaite remercier tout le personnel hospitalier, pour les bons soins prodigués. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.