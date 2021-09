TREMBLAY, Marguerite



À l'Hôpital Général de Québec, le 27 août 2021, à l'âge de 92 ans, entourée de l'amour des siens est décédée Mme Marguerite Tremblay, épouse de feu Claude Delisle. Fille de feu Joseph Tremblay et de feu Lucienda Tremblay, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil son fils: Martin; ses frères et sœurs: Diane, Guy (Thérèse Tremblay), feu Robert et feu Marie-Claire (feu Raymond Tremblay); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Delisle: feu Denise (feu Léonard Byrne), feu Yvette (feu Jean Ricard), feu Yvon (Thérèse Alarie), feu Valérie (feu René Bilodeau), feu Béatrice, feu Donald, feu André (Yolande Charron), Réjeanne (feu Guy Lemay) et Monique (feu Jacques Hébert). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et des ami(e)s. La famille recevra les condoléances aude 10h à 10h45.La famille désire exprimer un remerciement spécial aux membres du personnel de l'Hôpital Général de Québec pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de Mme Tremblay. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation F.A.I.S. (Fondation des ainés et de l'Innovation sociale). (Av. du Sacré Coeur, Québec, QC G1N 2W1). Pour rendre hommage à Mme Tremblay, nous vous invitons à visiter notre site internet www.dignitequebec.com