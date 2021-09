DUBÉ, Alfred



À l'Hôpital de Montmagny, le 2 avril 2021, à l'âge de 94 ans et 7 mois est décédé monsieur Alfred Dubé, époux de feu madame Corine Gaudreau. Fils de feu dame Elmire Bernier et de feu monsieur Joseph Dubé, il demeurait à Saint-Damase-de-L'Islet. Il laisse dans le deuil ses enfants: Suzanne (Jean Labrecque), Ubald (Carol Savard), Guylaine (Daniel Sylvestre), Linda (Jasmin Harton) et Germain; ses petits-enfants: Jean-Sébastien et Christopher Pelletier, Marie-Pier Mercier (Marc-André Maltais), Katuscia et Rebecka Cloutier (Christian Gaudreau); son arrière-petite-fille Debby et son arrière-petit-fils Olivier. Il était le frère et le beau-frère de: feu Rita (feu Auguste Pellerin), Claudia (feu Philippe Bélanger), feu Octave, feu Rose-Armande et feu Fortunat; de la famille Blier - Gaudreau: feu Raynald (Rolande Ouellet) feu Rose-Aimée (feu Gérard Nolet), feu Marguerite et feu Phydime Blier (feu Jacqueline Trottier); feu Jean-Baptiste, feu Jeannette (feu Maurice Labbé), Antoine (feu Huguette Daigle), feu Amédée (Thérèse Mercier), feu Antoinette (feu Laurier Pelletier), Fernande (François Sénéchal), Fernand (Clémence Ouellet), Léo (Monique Belzile), feu Roland (Louise Lévesque), Pauline, feu Arsène (Angèle Dubé), Jean-Marie (Claudette Robin) et Herménégilde Gaudreau. Sont aussi affectés par son départ, ses cousines et cousines, ses neveux et nièces, autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés au Dre Gabrielle Voisard pour son dévouement ainsi qu'aux membres du personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leurs attentions et la qualité de leurs soins. Un merci spécial à Mélanie et Julie de la Résidence du Lotus de L'Islet. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Cancer du Sein du Québec, 686, Grande-Allée Est, bureau 309, Québec (Québec) G1R 2K5. https://rubanrose.org/mimpliquer/dons/faire-un-don/don-mensuel/.Les membres de sa famille vous accueilleront à lasamedi jour des funérailles à compter de 13h.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.