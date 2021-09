LACHANCE, Aline Fortier



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 19 août 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Aline Fortier, épouse de feu monsieur Oscar Lachance. Elle était la fille de feu monsieur Damase Fortier et de feu dame Marie-Laure Racine. Elle demeurait à Beaupré, autrefois de Saint-Ferréol-les-Neiges.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 1 heure avant la cérémonie, soit de 10 h à 11 h. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil ses sœurs, son frère, sa belle-sœur et ses beaux-frères: Lorraine (feu Gérard Racine), Fernand (Hélène Duclos), Jeanne-Mance (Réal Lachance) et feu Normande (Gérard Huot) et elle était la sœur et belle-sœur de feu Jeanne-D'Arc Fortier (feu Alyre Touchette), feu Rosaire Fortier, feu Cyrias Lachance, feu Marianna Lachance (feu Wilfrid Turmaine), feu Gérard Lachance, feu David Lachance (feu Marie-Rose Thomassin), feu Géraldine Lachance (feu Rosaire Guérin), feu Isidore Lachance, feu Laura Lachance (feu Patrick Racine), feu Antonio Lachance (feu Françoise Fortier), feu Blanche Lachance (feu Eugène Bolduc), feu Rose Lachance (feu René Deraiche) et feu Marie-Ange Lachance (feu Émile Cauchon). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier très chaleureusement toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour leur dévouement et leurs soins attentionnés prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/