PAQUET LABATT, Raymonde

(Victor Hugo)C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Raymonde Labatt, née Paquet, épouse de feu Raymond Labatt, à l'Hôpital L'Enfant-Jésus, le lundi 19 avril 2021, à l'âge de 86 ans. Elle était la fille de feu Alphonse Paquet et de feu Simone Morency. La famille recevra les condoléances lorsL'inhumation des cendres de Mme Labatt suivra au cimetière Saint-Charles, à 15h30, 1120 rue Saint-Vallier Ouest, Québec (QC) G1K 3R7. Cependant, le nombre de participants sera limité à 50 personnes. Elle était la mère de Carole, Line (Pierre Brochu), Martine (Simon Rousseau), Doris (Claude Noël) et de feu Steve. Outre ses enfants, elle laisse dans le deuil son conjoint Gaétan Jolicoeur, son frère Jean-Pierre Paquet et ses belles-sœurs Denise Cloutier et Lillian Lapointe; ses petits-enfants Sonia Gobeil (Marc Pichette), Éric Gobeil, David Noël (Véronique Fournier), Audrey Noël; ses arrière-petits-enfants Alexandre et Jade Robitaille. Elle laisse aussi ses sœurs et frères d'adoption André, Lucille, Jean-Guy et Hélène Rousseau ainsi que de nombreux neveux et nièces. La famille tient à remercier les employés du P3000 poste B, de l'Hôpital L'Enfant-Jésus, tout particulièrement son infirmière Priscilla et son médecin Philippe. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 avenue Belvédère, bureau 305, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone : 418 527-4294. https://www.societealzheimerdequebec.com/impliquez-vous/faire-un-don/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message dans les plus brefs délais.