LECLERC, Michel



Au Centre d'Hébergement de Lévis, le 4 août 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé Monsieur Michel Gaston Leclerc, époux de feu Madame Ghislaine Boucher et fils de feu Arthur Leclerc et de feu Émilia Marcoux. Il demeurait à Lévis. Père de feu Gaston Leclerc et de feu Jean Leclerc il laisse dans le deuil son fils André (Linda Guay), ses petits-enfants : Samantha Leclerc (Rosalie Carrier), Sabrina Leclerc (Nicolas Campagna), Bianca Leclerc et Anthony Leclerc. Il était le frère de : Paul-Henri Leclerc feu Lucille Levebvre), feu Aurélien Leclerc (Ghislaine Bélanger), feu Noëlla Leclerc (feu Alphonse Dumont), feu Rita Leclerc (feu René Bernier), feu Émilienne Leclerc (feu Marcel Morin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.le mardi 7 septembre 2021 de 19h à 22h.et de là au cimetière Mont-Marie. La famille tient à remercier tout le personnel du 6e étage du Centre d'Hébergement de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Alzheimer.