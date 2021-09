ST-ONGE, Olivette Gagnon



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 mars 2021, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Olivette Gagnon, épouse de feu monsieur Louis-Aimé St-Onge, fille de feu Arthur Gagnon et de feu Marie-Ange Poulin. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gilles (Gaétane Bisson) et Lyse (Richard Jacob); ses petits-enfants: Éric (Claudia St-Louis), Guy (Chantal Lessard) et feu Luc St-Onge, Bryan Jacob (Andréa) et Sarah Jacob; ses arrière-petits-enfants: Samuel, Alexis, Amélia, Anaïs et Lucas St-Onge, Ty, Jazzmyne et Kate Jacob; son arrière-arrière-petit fils: Joziah Godinez; ses frères et sœurs: feu Jean-Luc (feu Mariette Plouffe), feu Jeanne d'Arc (feu Hervé Rouleau), feu Simone (feu Abraham Anto), feu Gérard (Gisèle Vachon), feu Jeannine (feu Noël Maheux) et feu Jean-Louis (feu Thérèse Roberge); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille St-Onge: feu Adrien (Suzanne Rodrigue), feu Lauréat (feu Yvette Legault), feu Patrick, feu Yvan (Claire St-Marseille), feu Janette (feu Gérard Martin), Rita (feu Noël Landry), feu Noëlla (feu Raymond Dubuc), Yvette (Roger Gagnon) et Solange Champeau; ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial au docteure Lemieux et à tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/, ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/faire-un-don.