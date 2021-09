DION, Fernand



Au CHSLD Chanoine-Audet de Lévis (secteur St-Romuald) le 17 août 2021, à l'âge de 85 ans et 5 mois, est décédé monsieur Fernand Dion conjoint de madame Rachel Mercier, fils de feu monsieur Arthur Dion et feu madame Léonnette Blanchette. Il demeurait à La Durantaye. La famille accueillera parents et amis à lade 8 h 30 à 10 h 50.et de là au cimetière de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland.Il laisse dans le deuil sa conjointe: madame Rachel Mercier; ses frères et ses sœurs: feu Émile (Juliette Rouillard), feu Marie-Claire (feu Armand Noël), feu Réal (Nancy Moskal), Marie-Élise (feu Alfred Noël), Maurice (Yvette Poirier), Evelyne (feu Albert Boutin), Camilien (Lucie Turcotte), Réjean (Lucienne Blais), ainsi que les enfants de sa conjointe; ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le CHSLD Chanoine-Audet de Lévis (secteur St-Romuald) pour tous les bons soins prodigués et les attentions apportée à notre frère. La direction des funérailles a été confiée à la