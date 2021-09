LÉPINE, Lisette



À Québec, le 21 août 2021, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Lisette Lépine, fille de feu monsieur Emilien Lépine et de dame Jeannette Douville. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre sa mère, ses enfants: Jocelyn Caron (Julie Ouellet), Sébastien Caron (Andrée Noël) et Sylvain Caron; le père de ses enfants Gilles Caron, ses petits-enfants: Rosalie Gervais, Dorianne Caron et feu Étienne Caron; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Gaétan (Michèle Bernier), Louise, Jocelyn (Lorraine Ruel), Michel et Linda (Guy Drolet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.