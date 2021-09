LABONTÉ, Louis-Philippe



À l'hôpital Général de Québec le 5 août 2021 à l'âge de 94 ans est décédé Monsieur Louis-Philippe Labonté fils de feu Josephat Labonté et de feu Marie-Anne Guay et époux de feu Liliane Larochelle. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Nil Dubé), Michel (Hélène Fortier), Patrice et Julie, ses petits-enfants: Kevin, Nicolas, Alexandre (Laetitia), Marc-Antoine (Sarah), Catherine (Bernard) et ses 6 arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs: feu Simonne (feu Jean-Paul Verville), feu Gisèle (feu Thomas Verville), feu Georges-Henri (Bernadette Laliberté), feu Léopold (feu Huguette Fortier), Yolande (feu Maurice Dion) et feu Louise; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Thérèse (feu Jean-Marie Turgeon), Clémence (feu Gaby Drolet), Céline (feu Roger Brochu), Agathe (Bruno Labrecque), Florence (feu Marcel Pageau), Huguette (Henri Parent), Yves (Gabrielle Fortin) et Réal (Lise Grenier), son ami Gilles Rainville; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.de 13h à 15h.De sincères remerciements au personnel du 3e étage du CHSLD de l'Hôpital Général de Québec, pour l'excellence des soins prodigués et pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les aînés et l'innovation sociale. https://www.jedonneenligne.org/fondationfais/