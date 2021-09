POULIOT, Charles



Au Centre d'Accueil Saint-Joseph de Lévis, le 3 décembre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Charles Pouliot, époux de feu madame Claire Poulin, fils de feu monsieur Walter Pouliot et de feu madame Juliette Tardif. Né à Saint-Camille de Lellis, Charlot demeurait à Lévis et laisse dans le deuil ses enfants : Paula (Richard), Esther (André), Marc (Johanne), Ruth (Ken) et Manon (Robert), ses petits-enfants : Maxime, Pier-Olivier, Émilie, Mélissa, Jean-Philippe, Maude, (Sarah, Vicky, Naomie), Chad, Kimberly, Sarah-Anne et Chloe; ses arrière-petits-enfants : Jakob, Olivia, Malik, Samian, Alec, Luka, Liam, Madox, (Charlie et Zane), ainsi que ses frères et sœurs : Édouard (Fernande), Robert (Liliane), Gaston (Édith), Jacques (Lily), Carmen (Wilfrid), Denise (Claude), Monique, Raymonde (Ronald), Raymond (Lise), feu Jocelyne (Marc), Jean (Ginette) et Alain; en plus de plusieurs beaux-frères et belles-sœurs Poulin, neveux, nièces, cousins, cousines des familles Pouliot et Poulin et amis qui lui étaient chers, particulièrement Huguette Levasseur. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'Accueil Saint-Joseph et de l'Hôtel Dieu de Lévis. Nous aimerions très spécialement exprimer notre immense gratitude à Lise et Raymond pour leur présence et leur dévouement. Nous étions fiers de notre père car il était un homme généreux, aimable, attentionné, qui adorait la vie. Il était un homme humble, rassembleur et apprécié de tous. Notre père a eu une belle carrière dans le domaine de la vente de camions. De plus, il a réalisé son grand rêve, en devenant propriétaire d'un motel en Floride où plusieurs ont été témoins de son grand cœur et de sa bonne humeur. Charlot, tu étais un grand-papa en or et un père exceptionnel. Tu nous manques déjà et tu resteras pour toujours dans nos cœurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer : https://alzheimer.ca/frà compter de 9h au