DESCHÊNES ST-PIERRE

Lucienne



À son domicile, le 21 avril 2020, à l'âge de 93 ans et 8 mois est décédée madame Lucienne Deschênes, épouse de feu monsieur Lucien St-Pierre. Elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Elle rejoint son époux, ses parents madame Alma Caron et monsieur Aubert Deschênes ainsi que tous ses frères et sœurs qui l'ont précédée. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Yves (Hélène St-Pierre), Serge (Pierrette Desjardins), Lise, Réjean (Micheline Gagnon), Denis (Marie Lévesque), Martine (Normand Gaudreau), Clément, Hélène (Sylvain Desrosiers) et Alain (Marianne Bourgault). Sont aussi affectés par son départ, ses 18 petits-enfants, ses 17 arrière-petits-enfants, son beau-frère et ses belles-sœurs: Raymond St-Pierre (Gilberte Picard), Marthe St-Pierre, Marie Chiasson, Rita St-Onge; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Un sincère merci à toute l'équipe des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli pour votre soutien et votre professionnalisme: Caroline, Christine, Audrey, Anne, Josianne, Christel, Joëlle et Dr Denis Baker. Vous avez été d'un grand réconfort. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de La Maison d'Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9. https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/ ou à la Fondation des services de santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0, https://www.jedonneenligne.org/fondationsantelislet/. Veuillez noter qu'il n'y aura pas de rencontre au salon ou de moment pour recevoir les condoléances.suivi de la déposition de ses cendres au cimetière paroissial " sous les étoiles ".