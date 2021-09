COUTURE, Eva Charest



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons qu'à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 août 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Eva Charest, épouse de feu monsieur Jean-Marc Couture. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Carole Bernier), Lucie (Gaston Couture), Michel (Donna Lutfy) et Sylvie (Daniel Gariépy); ses petits-enfants: Audrey (Alexandre Tremblay), Annie-Pier (Maxime Côté), Sarah (Dominic Boisvert), Amélia et Sandrine; ses arrière-petits-enfants: Léa, Emma, Edouard, Charles et Alice. Elle laisse également dans la tristesse son ami de cœur Frans Suffeleers, ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de Juliette Charest Covell (Douglas) et a été précédée par ses sœurs et ses frères: Marcelle, Estelle, Omer, Robert et Gisèle. La famille désire remercier Dre Nathalie Gilbert pour les bons soins prodigués et son humanisme hors du commun. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre des maladies vasculaires (Hôpital Saint-François d'Assise) de la Fondation du CHU de Québec, 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4, téléphone 418 525-4385. Don en ligne: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/