LESSARD, Marc



Au CHSLD de St-Flavien, le 13 février 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Marc Lessard, époux de madame Monique Montminy. Il était le fils de feu Arthur Lessard et de feu Cora Roy. Il demeurait à St-Gilles. Il laisse dans le deuil, son épouse Monique, ses enfants: Guy (Martine Demers), Robert (Danielle Demers), Linda (Robert-Charles Longpré), Jacques (Denise Gravel); ses petits-enfants: Louis-Philippe (Marylise Gagné), Geneviève (Jean-Sébastien Cloutier), Pierre-Marc (Camille Parent Labrie), François, Étienne (Laurianne Fortin), Élise (Alexandre Boudreault), Élizabeth (Justin Boisvert), Charles-Édouard; ainsi que ses arrière-petits-enfants: Jeanne, Antoine, Albert, Béatrice, Rose et Adèle. Ses frères et belles-soeurs: feu Gilles (Simone Gravel), feu Jean (Colette Thomas-Poitras) feu Luc (feu Claire Roger); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Montminy: feu Lionel (feu Laurida Comeau), feu Noëlla (feu Léopold Couture), Antoinette (feu Gérard St-Martin et feu Conrad Bisson), feu Rita (feu Ulric Deshaies), feu Albert (Jeanne D'Arc Berthiaume), feu René (feu Dolorès Dionne), feu Odina (feu Aline Lorion), feu Huguette (feu Normand Marois), Rachel (feu Achille Bourgault), feu Armande (feu O'Neil Rousseau), feu Gaston et Aline (Marc-André Giroux); il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille Lessard tient à remercier chaleureusement tout le personnel soignant du CHSLD de St-Flavien pour ses bons soins et son accompagnement soutenu dans les derniers moments de sa vie. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire