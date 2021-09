CORRIVEAU, Marie-Josée



À son domicile, le 6 août 2021, à l'âge de 56 ans, est décédée madame Marie- Josée Corriveau, conjointe de M. Jean-François Harvey. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Corriveau et de madame Viviane Clavet. Elle demeurait à Québec et était native de Berthier-sur-Mer. La famille accueillera parents et ami(e)s à la, à compter de 9h.Les cendres seront déposées par la suite au cimetière de Berthier-sur-Mer.Elle laisse dans le deuil, outre sa mère Viviane, son conjoint Jean-François Harvey et ses enfants : Annabelle, Mélissa et Alexandre Harvey, ses frères et sœurs : Fernand (Marie Fortin), Gaëtane (Marc Boulanger), Richard (Nicole Massicotte), Danielle (Germain Fortin), ses beaux-parents : Alain et Réjeanne, ses beaux-frères et belles-sœurs : Christine (Luc Levert), Johanne (Marc Pinard), son ami personnel Jean Caron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœurs et de l'AVC : https://www.coeuretavc.ca/. La direction a été confiée à la