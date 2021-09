MARCOUX, Joachim



Au CHSLD St-Augustin, Québec, le 6 novembre 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Joachim Marcoux, époux de dame Diane Bélanger. Née à Beauport, le 26 décembre 1939, il était le fils de feu dame Maria "Marguerite" Caouette et de feu monsieur Lionel Marcoux. Il demeurait à Québec. Outre son épouse Diane, monsieur Marcoux laisse dans le deuil son fils Mario (Marie-Noëlle Le Guérard) ; sa petite-fille Frédérique; sa sœur, ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs: Monique (Yvon Leclerc), André, Denis (Lucie Fradette), Jean-Marie (Madeleine Paquet); de la famille Bélanger: Denise (Jean-Claude Ferland), Raymond Gauthier (feu Charlotte), Anne-Estelle (Alain Cyr); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère et beau-frère de: Claude, Denise, Marcel (Louise Gagnon), tous décédés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Tél.: (418) 527-4294, Site: www.societealzheimerdequebec.com. La famille recevra les condoléances àde 9h30 à 11h.suivra la mise en columbarium à la Seigneurie.