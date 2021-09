BROCHU, Paul



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de Paul Brochu qui nous a quittés le 22 août 2021 à l'aube de ses 91 ans. Il était le fils de feu Albert Brochu et de feu Adrienne Delamarre ainsi que l'époux de feu Annette Robitaille. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Nancy Simard), Carole (Guy Lalande), Jacques, Louise (Léo Valois); sa sœur Lise (feu Edmond Beaumont), sa belle-sœur Rita Robitaille (feu Roger L'Heureux), ainsi que plusieurs neveux et nièces. Outre ses parents et son épouse bien-aimée, il est allé rejoindre ses sœurs: Lucille, Claire, Carmen, Marcelle; son frère Raymond, ainsi que ses belles-sœurs, beaux-frères, amis et amies qui l'ont précédé. Une pensée pour feu Maud Lévesque, une femme attachante et enjouée, qui l'a rendu heureux lors de son séjour à Laudance. Une reconnaissance toute spéciale et un merci du fond du cœur à sa jeune dame de compagnie, Geneviève Lord, pour son accompagnement filial auprès de notre père, et pour tous les beaux et bons moments qu'elle lui a permis de vivre. Reconnaissance aussi pour le personnel dévoué de l'unité de soins Rose-Aimée, à St-Augustin-de-Desmaures, pour les soins prodigués à notre père. Enfin, merci au personnel des Jardins d'Orsainville pour son accueil chaleureux auprès de notre père; appréciation particulière pour Karim. Nous aurions aimé que papa puisse jouir plus longtemps de son nouvel appartement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ (Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec) Hôpital Laval, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999. www.fondation-iucpq.org.