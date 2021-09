VÉZINA, Madeleine



À l'Hôpital régional de Trois-Rivières, le 27 août 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Madeleine Vézina, épouse de Jean-Louis Baribault. Native de St-Raymond de Portneuf et autrefois de Deschaillons, elle demeurait à St-Pierre-les-Becquets. Outre son époux Jean-Louis, elle laisse dans le deuil ses enfants: René (Lise Perron), Robert (Marlène Fréchette) et Louise; ses petits-enfants: Marie-Pier, Guillaume, Jean-François, Anne-Julie et Laurie-Anne; ses arrière-petits-enfants: Zachary, Maxence, Émile, Éloi et Maelle. Elle laisse aussi dans le deuil sa sœur Pierrette (feu Antoine Genois). Elle a rejoint ses parents, Achille Vézina et Delvina Bouchard, ses frères et sœurs: Laurent (Marguerite Linteau), Eddy (Aline Bédard), Aline (Omer Robitaille), Blandine (Léonard Lirette) et Annette (Adrien Gauthier). Aussi endeuillés, ses belles-sœurs et beaux-frères des familles Vézina et Baribault: Augustine Genois (feu Léo Vézina), Francine Baribault (Yvon Bourgoin) et Madeleine Déry (feu Gaston Baribault), plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le lundi 6 septembre 2021 dès 12 h 30 en l'église de St-Pierre-les-Becquets. Les funérailles seront célébrées au même endroit à 14 h. La famille désire remercier la Résidence des Jardins Les Becquets, spécialement les préposé(e)s aux bénéficiaires pour leur dévouement, ainsi que le personnel du 3e étage de l'Hôpital régional de Trois-Rivières pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Québec) G1S 3G3 ou en ligne au www.societealzheimerdequebec.com. La direction des funérailles a été confiée à la