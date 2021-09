GAGNON, Marthe Comeau



À l'Hôtel Dieu de Lévis, le 5 août 2021, à l'âge de 89 ans est décédée dame Marthe Comeau, épouse de monsieur Régis Gagnon et fille de feu Eugène Comeau et de feu Maria Martel. Elle demeurait à Beaumont, anciennement de L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Johanne (Denis Baker), Isabelle, Robert (feu Guylaine Imbeault), Charlotte (Alain Bilodeau), Éric (Louise Tremblay), ses petits-enfants Louise et Hugo Normand, Olivier Hodgson, Stéphane Larouche, Jean-Mathieu et Julie Bilodeau, Marilou Gagnon et ses 11 arrières petits-enfants. Elle était la sœur de feu Pascal, feu Gabrielle, feu Gilberte (feu Jean-Marie Richard), feu Victoria (Jean-Louis Deschamps), feu Marguerite, feu Antoinette (feu Jean Létourneau), feu Patricia (feu Fernand Trencia), feu Marcelle (feu Maurice Dupuis), feu François (feu Thérèse Sylvestre), feu Jean-Paul (feu Madeleine Darcy), feu Roger (feu Claire Grégoire), feu Alice, feu Joseph et Arlette (Jacques Varin). Elle était également la belle-sœur de feu Martin (feu Rita Dion) feu Gérard, feu André (feu Diane Johnston), feu Jean-Charles (Suzette Larouche), feu Camille, feu Anita, Marie-Jeanne, Noël, Yvonne, Jules (Hélène Caron) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à: La Société d'Alzheimer.