RAINVILLE, Denise



À Québec le 8 août 2021, est décédée Denise Rainville, à l'âge de 91 ans et 10 mois, épouse de feu Omer Struman et compagne de feu Benoît Grégoire. Elle laisse dans le deuil ses belles-sœurs: Jacqueline Paré (feu Louis-Émile), Geneviève Dorion (feu Yvan), Huguette Chabot (feu Rodrigue), Gisèle Struman et sa fille Sylvie; ses neveux et nièces de même que leurs conjoints et conjointes: Johanne, Roch et Diane, enfants de feu Louis-Émile et de feu Jacqueline Roy, ainsi que Jean-Francois et Julie, enfants de feu Louis-Émile et Jacqueline Paré; Sylviane, Normand, Rachel, Michel, Raymond, Marie-Marthe, Chantal, Côme et Mario, enfants de feu Mariette et de feu Gérard Racine; Madeleine, Thérèse, Robert et Lise, enfants de feu Rénald et de feu Réjeanne Cloutier; Marc (feu Denis), enfants de Geneviève Dorion et de feu Yvan; Yves et Michel, enfants d'Huguette Chabot et de feu Rodrigue; cousins, cousines, ainsi que beaucoup de petits-neveux (nièces), arrière-petits-neveux (nièces); les membres de la famille Grégoire et de nombreux amis. Elle a été confiée àsuivies d'une mise en terre au cimetière paroissial. L'église ouvrira ses portes 30 minutes avant la cérémonie. Un merci tout spécial est adressé au personnel de la résidence Les Jardins d'Évangéline. Prière de ne pas envoyer de fleurs. Si vous voulez faire un don, veuillez le faire au nom de la fondation des maladies du cœur.