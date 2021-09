MARTINEAU, Thérèse



À la Résidence Côté Jardins, le 25 août 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Thérèse Martineau, un être d'exception, un exemple d'amour, de générosité et de joie de vivre, épouse de feu monsieur Jean-Marie Dorion. Elle était la fille de feu dame Laurette Bolduc et feu monsieur Achillas Martineau. Elle demeurait à Québec.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil sa famille adoptive soit Frédérique (Frédéric Marois), William (Alexandra Gosselin), Auguste, Richard, Catherine et Christiane (Régis Potvin); sa sœur Irène Martineau (feu Robert Bouchard); sa nièce Sylvie Bouchard (Chantal Gaulin); sa cousine Madeleine Lambert; ses amis proches: Denise Vaillancourt, Jacques Dutil et Camille Dutil ainsi que Lisette Giguère et Dominique Robert. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant des Résidences: Manoir St-Amand et Côté Jardins pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.