BLANCHET-DOLBEC, Thérèse



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 août 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Thérèse Blanchet, épouse de monsieur André Dolbec. Elle était la fille de feu madame Yvonne Aubé et de feu monsieur Gérard Blanchet. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 12h00 au salon commémoratifet de là au cimetière de Sainte-Thérèse de Lisieux.Madame Blanchet laisse dans le deuil son époux André Dolbec ; ses enfants : Yvon (feu Lyne Voyer), Chantal (Daniel Filion), Pierre (Lucie Cloutier) et Simon (Mélissa Simard) ; ses petits-enfants : Anne-Julie (Keyven Giguère), Olivier (Élody Giroux), Jean-Philip (Laurie Deschênes), Andréanne (Jean-Philippe Clark), Myriam (François Massicotte), Victor, Pénélope, Maëlie et Éliam ; ses frères et sœurs : Micheline (Pierre Montminy), Guy (Denise Morin), Lise, Nicole (feu Fernand Gosselin), Denise, Diane (Claude Dolbec) et Jean (Dominique Touzin) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dolbec : feu Yolande, Claire (Jean-Guy St-Hilaire) et Claude (Diane Blanchet) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial à l'équipe des soins palliatifs du CLSC Orléans ainsi qu'au personnel de l'unité de soins palliatifs au 5e étage de l'aile C de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un Dons in Memoriam à la Fondation du CHU de Québec - Hôpital de l'enfant-Jésus : https://fondationduchudequebec.org/dons-in-memoriam/