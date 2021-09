LAVOIE, Henriette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 août 2021, à l'âge de 80 ans, entourée de l'amour des siens est décédée Mme Henriette Lavoie, épouse de feu Christian Gasse. Fille de feu Henri Lavoie et de feu Bella Garneau, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses fils: Martin (Gaétanne Lachance), Réjean et feu Patrick; ses petits-enfants: Sébastien (Anne-Marie Gauthier), Samuel (Émilie Boisvert) et Michaël; ses arrière-petits-enfants: Raphaël, Alicia et Lucas; ses frères et sœurs: feu Simone, Denis (Rita Fortier), feu René (Gabrielle Doyon) et Denise ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gasse: Serge (Fernande Parent), Jocelyn (Ginette Chamberland), feu Gilles et Jean. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et des ami(e)s. La famille recevra les condoléances aude 13h à 15h15.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel de l'unité des soins intensifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise et de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de Mme Lavoie. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix venant en aide aux problèmes de toxicomanie. Pour rendre hommage à Mme Lavoie, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com