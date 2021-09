LAVOIE, André



À son domicile, le 27 août 2021, est décédé à l'âge de 73 ans et 10 mois, monsieur André Lavoie, époux dame Monique Gauvin. Il était le fils de feu Antoine Lavoie et de feu Carmen Hudon. Il demeurait à Saint-Pacôme, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aule vendredi 3 septembre, de 19 h à 21 h et samedi de 9 h à 10 h 50.et sera suivie de l'inhumation des cendres au cimetière de Rivière-Ouelle.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Monique; ses enfants: Mireille (Stéphane Crotti) et Martin; ses petits-enfants: Blanche et Jeanne Crotti; Vincent et Olivier Lavoie; son beau-fils Stéphane Girard. Il était le frère et le beau-frère de: Jean-Claude (Diane Courcy), feu Gilles (Diane Bisson), feu Michel (Édith Lepage), Louise (Marc-André Théberge), Gilda (Philippe Carrière), feu Francine (Ghislain Ouellet) et de la famille Gauvin, il était également le beau-frère de: Hélène (Frank Jackson) et Jean-Louis (Ginette Desbiens). Sont aussi affectés par son départ ses oncles, ses tantes, ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, ses autres parents et ami(e)s. Un merci tout particulier aux membres du personnel soignant du CLSC qui par leur présence et leur dévouement ont participé à l'excellence des soins prodigués à André. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon.