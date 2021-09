LÉTOURNEAU, Robert



À l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, le 25 août 2021, à l'âge de 72 ans et 2 mois, est décédé monsieur Robert Létourneau, fils de feu Marguerite Roy et de feu Adhémar Létourneau. Il était l'époux de Diane Papillon et demeurait à l'Ancienne-Lorette. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Isabelle (Frédéric Albert), Mathieu (Isabelle Fortin), Sarah (Geoffrey Odong) et Jean-Alexandre (Romie Allard-Pigeon); ses petits-enfants: Marie-Jane, Ludovic (Mélina Ferland), Marguerite, Jay-Rémi, Enoch, Éliane, Eli et Eden Rain; ses frères et sœurs: Claude (Michèle Giguère), Louise (feu Robert Garneau), Nicole (Jimmy Lortie) et Daniel; ainsi que de nombreux neveux, nièces, collègues et amis.La famille sera sur place dès 13h pour recevoir vos condoléances, que vous preniez part à la cérémonie ou non. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein au https://kidney.akaraisin.com/ui/dongeneral/donations/start. La famille tient à remercier le personnel de l'IUCPQ, particulièrement l'équipe des soins palliatifs, pour leurs soins attentionnés envers Robert ainsi qu'envers la famille. Pour plus d'informations: aurevoirbob@gmail.com