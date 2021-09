TURMEL, Daniel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1 octobre 2020, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Daniel Turmel, conjoint de Mme Bibiane Audet. Il était le fils de feu Antonio Turmel et de feu Alida Boily. Il demeurait à Sainte-Marie et était natif de Saints-Anges. La famille vous accueillera aule samedi 4 septembre 2021 de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil sa conjointe: Bibiane Audet, ses filles: Michelle Audet Turmel (Alexandre Poulin) et Marjorie Audet Turmel (Pier-Olivier St-Onge); ses frères et sœurs: feu Pauline (Clermont Drouin), Marielle (feu Yves Bertrand), Simon (Marjolaine Girard), feu Léonard, Gilberte (John W. Turmel), Denise (Florent Marcoux), Ovide (Gertrude Sanfaçon), Aliette (Gérard Lacasse), Diane (Guy Fontaine), Évelyne (André Veilleux), feu Gervais, Anna (Maurice Sasseville), Francine (Pierre Vézina) et Lionel (Brigitte Labbé); sa belle-famille: feu Lionel Audet, feu Blanche Bissonnette, l'abbé Laurent Audet et Suzanne Audet (Yves Perreault). Il laisse également dans le deuil de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille remercie particulièrement le personnel des soins palliatifs, de la cardiologie, de l'hématologie et de l'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que le personnel du Centre régional intégré de cancérologie de Lévis pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement envers Daniel. Dons suggérés : La famille désire que l'envoi de fleurs soit compensé par un don à la Société canadienne du cancer : https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc