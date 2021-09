GINGRAS, Lucien



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 août 2021, à l'âge de 88 ans et 11 mois, est décédé monsieur Lucien Gingras, époux de madame Jacqueline Bolduc, fils de feu Edouard Gingras et de feu Odile Gingras. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Denise (Yvon Lévesque), Lyse (Alain Bélanger), feu Clémence, Julien (Line Cloutier) et Diane (Jean Fleury); ses petits-enfants: Marie-Josée et Simon Lévesque (Alice Roy-Bilodeau), Guillaume (Laurie Demers), Isabelle et Alexandra Bélanger (Nicolas Tremblay), Maxime (Jessica Métivier) et Jean-Philippe Fleury (William Ruel); ses arrière-petits-enfants: Mikaëla, Clara, Milan, Livia, Erika, Olivia et Camila; sa soeur, Marie-Paule Gingras; ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs des familles Gingras et Bolduc, plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.à compter de 9 h.