LEMIEUX, Madeleine



Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le 25 juillet 2021, à l'âge de 80 ans, est décédée Madeleine Lemieux, épouse de feu Jean Pepin, fille de feu Jeanne Lapierre et de feu Paul Lemieux. Elle demeurait à Québec. Madeleine était toujours présente pour ses proches et leur prodiguait toutes sortes de belles attentions avec amour. Sa bienveillance à l'égard de tous, sa sagesse, son esprit vif et son sens de l'humour manqueront à tous ceux qui l'ont connue.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Anne-Marie (Jean Beauchesne), Geneviève et François (Marie-Chantal Beaudry); ses petits-enfants: Mathis Manaranche, Laurence Pepin, Maëva Manaranche, Jean-Philippe Pepin et Geneviève Pepin-Beauchesne; ses frères et sa sœur: Michel Lemieux (Renée Larochelle), Jean Lemieux et Danièle Lemieux (Marc Vinson); ainsi que ses neveux et nièces: Pierre Lemieux, Isabelle Lemieux, Véronique Lemieux, Catherine Lemieux, Alexis Lemieux, Madeleine Lemieux et Camille St-Denis. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du CHSLD Côté Jardins pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la SPA de Québec https://spadequebec.ca/faire-un-don/