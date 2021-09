GARON, André



Le 19 août 2021, à l'hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec, à l'âge de 77 ans, est décédé l'artiste-peintre André Garon, fils de feu Pierre Garon et de feu Yvette Paradis. Il laisse dans le deuil son épouse, Ginette Delage, son frère Jacques (Hélène Delage), sa sœur Thérèse (feu Robert Hamel), sa sœur Hélène, sa belle-sœur Jeannine Delage (feu André Proulx), son beau-frère Jack Delage, plusieurs neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, cousins et cousines, ainsi que de nombreux amis.Selon votre désir, vous pouvez faire un don à la Société Alzheimer de Québec.