VACHON BOUFFARD, Béatrice



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 août 2021, à l'âge de 99 ans et 5 mois, est décédée madame Béatrice Vachon Bouffard. Elle était la fille de feu madame Marie Roy et de feu monsieur Joseph Vachon. Elle a aussi été l'épouse de feu monsieur Georges Bouffard. Elle demeurait à Québec, autrefois de St-Bruno-de-Guigues, MRC de Témiscamingue. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Irène (feu Jean-Claude Ipperciel), Jacqueline (Léandre Lessard), Ghislaine (Rémy Guillot) et Denise (Roger Jobidon); ses petits-enfants: Johanne, Ginette (Jean-Pierre Berniquer), Ronald (Dina Garneau), Dany (Nori Okamoto), Sylvie (Francis Audet), Manon (Denis Dion); ses arrière-petits-enfants: Sophie, Julianne, William, Alexanne, Madeleine, Mia, Kaila, Loïc, Maika et Kassandra. Elle laisse également derrière elle plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre en plus de son époux, ses frères, sa sœur, son beau- frère et ses belles-sœurs. La famille recevra les condoléances à, de 9h à 11hde là au columbarium de La Seigneurie.Un remerciement tout spécial à toute l'équipe du Manoir de Courville. Merci également à la Dre Diane Morin pour sa grande disponibilité, ainsi qu'au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du C.H.U., Site : www.fondationduchudequebec.org , Tél. : 418-525-4385.