BRISSON, Thérèse



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 12 août 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Thérèse Brisson, fille de feu Louis-Eugène Brisson et feu Marie-Jeanne Dubé. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 10 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs : feu Jeanne, Renée (feu Gaston Clermont), feu Marcel (feu Margot Anctil), Jacqueline s.c.q. et feu André (Diane Buteau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire à remercier tout particulièrement le personnel soignant du Centre hospitalier du Saint-Sacrement, département du 1er Coulombe, pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825 Boul. Henri-Bourassa bureau 405, Québec, QC G1J 0H4, Tél. : (418) 525-4385, www.fondationduchudequebec.org