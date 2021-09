LEPAGE, Michel



Au Centre d'hébergement de St-Raphaël, le 5 septembre 2020, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Michel Lepage, conjoint de madame Esther Pouliot. Il était le fils de feu monsieur Jean Lepage et de feu dame Thérèse Beaudoin. Il demeurait à St-Vallier-de-Bellechasse et autrefois à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la salle Commémorative duà compter de 13h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Esther, son fils: Ulric Lepage-Pouliot, ses frères et sa sœur : Pierre (France Beaumont), Jean-Guy (Renée Clavet), Yves (Sophie Noël), Patricia, son beau-frère et ses belles-sœurs : Fabienne (Jacques Gauvin), Caroline (Patrice Lemay), Frédéric (Marc Lemire), ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de St-Raphaël et de Ste-Claire pour les bons soins prodigués. La direction a été confiée à la