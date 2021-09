BOULANGER, Jeanne-D'Arc



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 31 juillet 2021, à l'âge de 90 ans et 8 mois, est décédée madame Jeanne-D'Arc Boulanger, épouse de feu monsieur Guy Caron et fille de feu Laurette Beaulieu et de feu Thomas Boulanger. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Carole (Ghyslain Pelletier), Diane (Gilles St-Michel), Jean-François (Nancy Bibeau), Mario (Denise Ouellet), Claudette (Martin Bélanger), Sylvie Brigitte (François Paquet) et Linda (feu Paul Bincette); ses petits-enfants : Frédérick Pelletier, Jonathan et Audrey St-Michel, Nicolas et Francis Caron, Jessy Caron, Sandy, Cynthia et Sarah Bélanger, Dave-Olivier et Noémie Paquet, Émilie et Samuel Bincette et leur conjoint(e); ses 11 arrière-petits-enfants; ses belles-soeurs : Rachel Fortier, Estelle Paré et Jacqueline Fraser; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était également la mère de la petite Sylvie décédée à l'âge de 7 mois. Nous désirons remercier l'équipe de soins du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis ainsi que l'équipe médicale du Centre Paul-Gilbert pour les bons soins prodigués ainsi que leur humanité auprès de la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messes ou un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, https://www.coeuretavc.ca/.Toutefois, il est désormais permis de venir offrir vos condoléances à la famillede 9h à 12h30 au