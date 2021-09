GUAY, Alain



Mon épouse, mes filles, mes petites-filles, demain, quand le soleil se lèvera, quand le jour commencera sans moi, séchez vos larmes, car j'aimerais tant que vous gardiez nos souvenirs heureux. Je sais combien vous m'aimez et chaque fois que vous penserez à moi, je brillerai dans votre cœur.À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le dimanche 22 août 2021, à l'âge de 68 ans, est décédé M. Alain Guay, conjoint de Mme Louise Poulin. Il était le fils de feu Jean-Paul Guay et feu Georgette Blondeau. Il demeurait à Sainte-Marie. On retiendra de lui sa grande générosité, son sens de l'humour bien à lui, son amour de la musique et la bienveillance qu'il accordait à sa famille ainsi qu'à ses proches. Il était et demeurera le pilier de notre famille. La famille vous accueillera au(Danube Bleu)1461 Rte du Président Kennedy NordSainte-Marie, G6E 3P2de 14h à 16h ainsi que de 17h à 19h.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe: Louise Poulin, ses filles: Véronique Guay (Martin Talbot) et Stéphanie Guay; ses petites-filles qu'il adorait: Zoé Talbot et Megan Talbot; son frère et ses sœurs: Maryse (Alain Dutil), Sylvianne (Paul Beaulne), Jacynthe (Jude Demers) et Jeannot; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Robert Poulin, feu Georges Poulin, Pierre-Yves (Anne-Marie Vaillancourt), Roch (Brigitte Veilleux), feu Louis-Denis Poulin (Justine Auclair) et Nicolas (Danielle Poulin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes et également plusieurs ami(e)s et collègues. Alain tenait à remercier tout le personnel du 8e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur empathie, leur dévouement, leur passion au travail, leur énergie positive, leur esprit d'équipe et d'entraide ainsi que leur réaction devant l'adversité de certains patients impatients. Il vous aimait beaucoup. Merci d'avoir si bien pris soin de lui pendant le dernier mois. Dons suggérés: Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis : https://fhdl.ca/faire-un-don/ ou à la Fondation québécoise du cancer : https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don