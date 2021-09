NADEAU, Marie-Jeanne Dion



Au CHSLD de Saint-Sylvestre, le dimanche 15 août 2021, est décédée à l'âge de 92 ans et 5 mois, madame Marie-Jeanne Dion, épouse de feu monsieur Louis-Étienne Nadeau. Elle était la fille de feu Apollinaire Dion et de feu Georgianna Turcotte. Elle demeurait à Saint-Sylvestre et autrefois à Saint-Léon-de-Standon.Par la suite, la mise en habitacle aura lieu au columbarium de la maison funéraire Roland Couture & Fils à Lac-Etchemin. Elle laisse dans le deuil son fils Serge (Lucille Guillemette) et sa fille Cathy (Tom Connors) ainsi que ses petits-enfants: Carl (Marie-Hélène Fiset), Elliot et Henri. Elle était la sœur de feu Jean-Marie Dion (Pauline Turcotte) et Mechtilde Dion (Gaston Turcotte). Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille Nadeau ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Des remerciements pour la merveilleuse équipe de soins au CHSLD de Saint-Sylvestre. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier postal 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4.