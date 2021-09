POISSON, Roger



Le 24 août 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé subitement à son domicile de Loretteville, monsieur Roger Poisson, époux de feu dame Pierrette Ferland. Il était le fils de feu dame Evelyne Beauchesne et feu monsieur Alfred Poisson.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Linda Poitras), Richard (Karyne Ouellet) et Suzanne (feu Bernard Goulet); ses petits-enfants: Esther (Sarah), Charles (Alexandra), Mathieu, Antoine et Jeremy; son arrière-petit-fils William; ses frères et sœurs: Robert (Nicole Lauzière), Lucie (Denis Lambert), Anne-Marie (Roger Lake) et feu Jean-Marc (Thérèse Biron). L'ont précédé: feu Marguerite (feu Charles Bélanger), feu Lise (José Da Lança), Serge, feu Claude (feu Denise Levasseur, Paulette Poisson); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ferland: feu Jean-Guy (Colette Handfield) et feu Yvon (Claudette Boivin). L'ont précédé feu Carmen (feu Pierre Loiselle). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél. : 418-682-6387.