Alfred Molina jouera l’inspecteur Gamache

C’est l’acteur britannique Alfred Molina qui a été choisi pour incarner le célèbre personnage de l’inspecteur en chef Armand Gamache dans la série Le village de Three Pines, nouvelle adaptation télévisuelle des romans policiers à succès de l’auteure canadienne Louise Penny, dont le tournage a commencé jeudi.

Rossif Sutherland, Frédéric-Antoine Guimond, Marie-France Lambert et Frank Schorpion ont également décroché des rôles dans cette série, produite par Amazon Prime Video et Left Bank Pictures et réalisée par Sam Donovan, Tracey Deer (Beans) et Daniel Grou.

Comme Le Journal le révélait la semaine dernière, la série Le village de Three Pines sera entièrement tournée au Québec, notamment à Montréal et dans les Cantons-de-l’Est. Cinq blocs de tournage de cinq semaines chacun sont prévus jusqu’à la mi-décembre.

Ce n’est pas la première fois que l’univers des romans de Louise Penny est porté à l’écran. Son premier roman, Still Life, avait fait l’objet d’un téléfilm produit par la chaîne CBC et mettait en vedette l’acteur britannique Nathaniel Parker dans le rôle de l’inspecteur Gamache.